Nova pot za promocijo Opčin in spodbujanje povezav

Kapljice kulture in zgodovine Opčin naj obogatijo vaško skupnost in obiskovalcem vasi ponudijo prijazno podobo kraja. Tako je predsednica rajonskega sveta za vzhodni Kras Nives Cossutta (Demokratska stranka) predstavila smisel openske zgodovinsko-kulturne poti, ki je pred kratkim dočakala postavitev , včeraj pa še uradno odprtje. To je potekalo pri glavnemu totemu z informacijami o vasi, ki stoji na openskem Nanoškem trgu (Škavenci). Skupno pa pot vsebuje šest postojank in obravnava osem točk od Napoleonske ceste vse do vaške železniške postaje.

Kot smo že poročali, je pot vključena v širši projekt Triestemetro, ki v Trstu ponuja različne kulturne, zgodovinske, literarne in naravne poti v štirih jezikih, je spomnila Cossutta. »Z njo želimo spodbujati povezavo med Trstom in Krasom, ki je bila večkrat pomanjkljiva, ter vrednotiti kulturne, zgodovinske in jezikovne značilnosti ozemlja,« je dejala predsednica in poudarila, da je informacijski steber posvečen tudi tramvaju, »ki je za Opence veliko več kot prevozno sredstvo«.

»Skozi Opčine se je nekoč vila pot, ki je vodila proti Dunaju in še danes imamo tu Dunajsko cesto. Vas je s svojo posebno lego ohranila svojo vlogo, predvsem po odprtju meja, skrbi za zgodovinski spomin in krajino,« je dejal tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, ki si je ob rajonskem svetu prizadeval za uresničitev poti.