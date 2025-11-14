Petek, 14. novembra 2025

Nad Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od zahoda topel in suh zrak, pri tleh pa se ob šibkih vetrovih še zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

V nižini in na obali bo pretežno oblačno vreme. Na vzhodu bo oblačnost gostejša z rosenjem ali rahlim dežjem. V hribih bo spremenljivo, več jasnine bo v visokogorju. Možne bodo meglice.

Na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, ponekod bo rahlo rosilo. Drugod bo še povečini jasno. Ponekod po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na skrajnem severovzhodu države. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.