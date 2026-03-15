UFM v Štandrežu ob prvo mesto

Juventina je iztržila točko proti vodilnemu v elitni ligi. »Petarda« Krasa v Repnu.

Jan Grgič |
FJK |
15. mar. 2026 | 17:40
    Na tekmi med Juventino in tržiškim UFM v Štandrežu (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – UFM 1:1 (0:1)

Strelca: 7. Calistore (U), 73. Zucchiatti (J)

Tržiški UFM po današnjem izenačenem izidu v Štandrežu ni več prvi na lestvici. Prvič ga je prehitel Lavarian Mortean LME, ki je bil s 6:0 boljši od Chiarbole Ponziane. LME ima po novem točko prednosti pred ekipo UFM. Dvoboj med UFM in LME bo 19. aprila.

Kras Repen – Forum Julii 5:1 (1:1)

Strelci: 27. Pitacco (K), 41. Štrukelj (F), 56., 65. in 78. Barišič

PROMOCIJSKA LIGA

Deportivo Junior – Sistiana Sesljan 0:2 (0:1)

Strelca: 39. Triglione, 71. Volaš 11-m

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Unione Friuli Isontina 1:2

Strelec za Zarjo: Bertocchi

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Villesse 2:3

Mladost – Muggia 1:3

Primorje 1924 – Farra 4:2

