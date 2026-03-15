UFM v Štandrežu ob prvo mesto

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – UFM 1:1 (0:1)
Strelca: 7. Calistore (U), 73. Zucchiatti (J)
Tržiški UFM po današnjem izenačenem izidu v Štandrežu ni več prvi na lestvici. Prvič ga je prehitel Lavarian Mortean LME, ki je bil s 6:0 boljši od Chiarbole Ponziane. LME ima po novem točko prednosti pred ekipo UFM. Dvoboj med UFM in LME bo 19. aprila.
Kras Repen – Forum Julii 5:1 (1:1)
Strelci: 27. Pitacco (K), 41. Štrukelj (F), 56., 65. in 78. Barišič
PROMOCIJSKA LIGA
Deportivo Junior – Sistiana Sesljan 0:2 (0:1)
Strelca: 39. Triglione, 71. Volaš 11-m
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Unione Friuli Isontina 1:2
Strelec za Zarjo: Bertocchi
3. AMATERSKA LIGA
Primorec – Villesse 2:3
Mladost – Muggia 1:3
Primorje 1924 – Farra 4:2