Doma Jadran, Kras, Juventina in SloVolley

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.00 v Štandrežu: Juventina – UFM
15.00 v Repnu: Kras Repen – Forum Julii
PROMOCIJSKA LIGA
15.00 v Tavagnaccu: Tavagnacco – Sistiana Sesljan
2. AMATERSKA LIGA
15.00 v Križu: Zarja – Unione Friuli Isontina
3. AMATERSKA LIGA
15.00 v Trebčah: Primorec – Villesse
15.00 v Doberdobu: Mladost – Muggia
15.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Farra
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran – Carrè
C-LIGA
18.30 v Ponte di Piave: Ormelle – Bor Radenska
ODBOJKA
MOŠKA D-LIGA
20.30 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Volley Club TS