VREME
DANES
Nedelja, 15 marec 2026
Iskanje
Športna nedelja

Doma Jadran, Kras, Juventina in SloVolley

V prvenstvu 2. amaterske lige bo Zarja igrala domačo tekmo v Križu

Jan Grgič |
FJK |
15. mar. 2026 | 11:01
    Košarkarji Jadrana (na fotografiji na tekmi proti Mantovi) bodo danes igrali pred domačim občinstvom (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

15.00 v Štandrežu: Juventina – UFM

15.00 v Repnu: Kras Repen – Forum Julii

PROMOCIJSKA LIGA

15.00 v Tavagnaccu: Tavagnacco – Sistiana Sesljan

2. AMATERSKA LIGA

15.00 v Križu: Zarja – Unione Friuli Isontina

3. AMATERSKA LIGA

15.00 v Trebčah: Primorec – Villesse

15.00 v Doberdobu: Mladost – Muggia

15.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Farra

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran – Carrè

C-LIGA

18.30 v Ponte di Piave: Ormelle – Bor Radenska

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

20.30 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Volley Club TS

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: