Poraz za Jadran in Bor Radenska

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Carrè 48:52 (5:21, 20:28, 33:36)

Jadran: Rolli 1 (1:2, 0:1, 0:1), Batich 5 (0:2, 1:3, 1:4), Gulič 5 (-, 1:1, 1:3), Demarchi 5 (2:2, 0:1, 1:5), Vecchiet 6 (1:2, 1:1, 1:2), G. Gobbato 5 (3:6, 1:3, 0:1), Pregarc 3 (-, 0:2, 1:1), Diminić 5 (5:6, -, 0:1), Persi 1 (1:2, 0:1, -), E. Gobbato 12 (4:6, 4:4, 0:3), Milisavljevic 0 (-, -, 0:2), Jakin nv. Trener: Jogan.

V devetem krogu povratnega meddeželne B-lige je Jadran utrpel boleč (in po svoje nepričakovan) poraz. Na domačem igrišču je proti zadnjeuvrščenemu Carreju zasluženo izgubil z izidom 48:52. S tem porazom, že drugem v letošnji sezoni proti moštvu iz okolice Vicenze, je Jadran izgubil dragoceni točki v boju za uvrstitev v play-off.

Kot kaže končni izid in izidi posameznih četrtin, tekma ni bila ravno na najvišji ravni. Domačini so sicer prvi povedli, v sedmi minuti pa so jih gostje prehiteli (5:7). Jadranovi košarkarji so bili popolnoma razglašeni v napadu. Zaigrali so premehko in izgubili veliko žog, tako da so po prvi četrtini, verjetno najslabši v letošnji sezoni, zaostajali že za 16 točk (5:21). Edini koš iz igre za Jadran je v uvodnih desetih minutah zadel kapetan Batich takoj na začetku. Začetek druge četrtine je bil še naprej v znamenju Carreja, nato pa so se domačini z delnim izidom 10:0 približali le na 6 točk zaostanka (18:24). V končnici so sicer spet nekoliko popustili, tako da so gostje na glavni odmor odšli s prednostjo 8 točk (20:28).

V tretji četrtini se je bil boj za vsako žogo. Še vedno je bilo na obeh polovicah igrišča veliko napak, Jadran pa je le uspel držati stik s Carrejem. S koši Enrica Gobbata so varovanci trenerja Jogana pred zadnjo četrtino bili še popolnoma v igri za zmago (33:36), čeprav so z velikimi težavami ohranjali ritem igre v napadu. Eden ključnih zasukov tekme se je nato zgodil v tretji minuti zadnje četrtine, ko je Enrico Gobbato zagrešil peto osebno napako. Jadran je tako ostal brez svojega najboljšega strelca. Kljub temu se je dve minuti pred koncem po trojki Demarchija približal na sami dve točki zaostanka (46:48). Kazalo je celo na preobrat prav ob izteku igre, v končnici pa so gostje ohranili mirno kri in še drugič v tej sezoni premagali Joganovo četo.

C-LIGA

Ormelle – Bor Radenska 101:62 (30:15, 54:33, 81:44)

Bor: Lo Duca 16, F. Savoia 0, Brancati 2, Vasiljević 22, Gallocchio 2, F. Savoia 0, Finatti 5, Lettieri 2, Maurel 9, Medizza 4. Trener: Krčalić.