Goriška sinagoga ima upravitelja do septembra

Goriška občina je zaupala zadrugi Musaeus upravljanje sinagoge, ki so jo obnovili pred dvema letoma. Zadruga bo skrbela, da bo sinagoga odprta in da jo bodo lahko obiskovali tako domačini kot turisti, organizirala bo tudi vodene oglede, predvidoma tudi v angleškem jeziku. Pogodba začne veljati danes in bo veljala do 30 septembra.

Sinagogo bo mogoče obiskati ob nedeljah in med prazničnimi dnevi med 10. in 18. uro, zaposleni v zadrugi bodo v verskem objektu od 9.30 do 18.30. Skupine z vsaj petimi obiskovalci se bodo lahko prijavile na vodene oglede;rezervacije bodo zbirali od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro na telefonski številki 0481-383750.

Zadruga Musaeus se je obvezala, da bo v sinagogi prisotna s tremi zaposlenimi, in sicer z enim ob vhodu, z enim v dvorani, ki je posvečena spominu na filozofa Carla Michelsaedterja, in z enim v zgornjih prostorih, ki so bili namenjeni verskim obredom. Zadruga bo za svoje delo prejela 39.507 evrov (brez DDV) za zagotavljanje dogovorjenih urnikov odprtja, dodatnih 10.493 evrov (bre DDV) bo šlo za vodene oglede, tako da bo skupni strošek za goriško občino znašal okrog 61.000 evrov.