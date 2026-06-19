Petek, 19. julija 2026

Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi višinskimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši in bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo spremenljivo vreme, nastala bo popoldanska kopasta oblačnost in bodo možne vročinske nevihte. Vroče bo s temperaturami, ki bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Danes bo pretežno jasno. Temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.