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Petek, 19. julija 2026

Spletno uredništvo |
19. jun. 2026 | 0:01
    Petek, 19. julija 2026
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Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi višinskimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši in bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo spremenljivo vreme, nastala bo popoldanska kopasta oblačnost in bodo možne vročinske nevihte. Vroče bo s temperaturami, ki bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Danes bo pretežno jasno. Temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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