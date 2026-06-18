Srb Rajović v Ormožu presenetil vodilnega Pithieja

Srbski kolesar Dušan Rajović (Solution Tech Nippo Rali) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na 181,8 km dolgi trasi od Radelj ob Dravi do Ormoža je slavil v sprintu večje skupine okoli 50 kolesarjev. Zeleno majico vodilnega je zadržal tokrat drugi in favorizirani Novozelandec Laurence Pithie. Etapo je zaznamoval tudi padec večjega števila kolesarjev na spustu z Jeruzalema, zaradi katerega je bila dirka za nekaj časa tudi prekinjena.

Na cilju v Ormožu je bilo pripravljeno za novo slavje Red Bulla, potem ko je Pithie slavil v prvi etapi v Rogaški Slatini, a jih je tokrat presenetil 28-letni srbski sprinter Rajović. Dosegel je 24. zmago v karieri in šesto letos. Drugi je bil Pithie, ki je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, tretji pa je ciljno črto v Ormožu prečkal Grk Nikiforos Arvanitu (United Shipping). Najboljši Slovenec je bil tokrat Anže Ravbar (Factor) na 12. mestu. Varno je v času vodilnih do cilja na 31. mestu prišel Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) ob glavnem favoritu za skupno slavje, Nemcu Florianu Lipowitzu, še enem članu Red Bulla.

V skupnem seštevku ima Pithie devet sekund naskoka pred Nizozemcem Axlom van der Tuukom (Euskaltel-Euskadi), tretji je še s sekundo več moštveni kolega Novozelandca pri Red Bullu, Belgijec Arne Marit. Jutri bo na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja, ki bo dolga 133,5 km. Na trasi se bodo kolesarji spopadli z dvema podobno zahtevnima klancema, najprej na Planino na Pohorju (7,9 km/6,4 %) ter nato še na Celjsko kočo (7,9 km/6,2 %). Po spustu s slednje sledi še slabih 20 km ravnine do cilja v Celju.