Na festivalu Let’s Play nocoj koprodukcija SSG, Contrade in Miele

»Oro Bianco / Sol!«, nova koprodukcija Slovenskega stalnega gledališča, Gledališča La Contrada in Gledališča Miela bo danes, v četrtek, 18. junija, odprla vikend SSG na festivalu Let’s Play na vrtu Muzeja Sartorio. Dvojezična pripoved o zgodovini kristalne snovi in o njenem pomenu za življenje nasploh in specifično za ljudi, ki živijo v bližini morja, bo ponovno nagovorila občinstvo z zanimivimi in nenavadnimi informacijami, ki sta jih zbrala scenaristka Eva Maver in režiser Lino Marrazzo. Na potovanje skozi pripoved, glasbo in zanimivosti vabijo igralci Eva Maver, Romina Colbasso, Maurizio Zacchigna in Ilija Ota, s sodelovanjem strokovnjakov na videoposnetkih. Predstava bo na sporedu ob 21. uri, tako kot vse ostale ponudbe festivalskega vikenda SSG, ki se bo nadaljeval v petek s poklonom stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela s predstavo »Bodimo eno po duhu in ljubezni«. Produkcija je nastala iz sodelovanja Slovenskega stalnega gledališča s SKD Barkovlje.

Sobota bo poseben dan na vrtu muzeja Sartorio, saj se bo večer začel s slavnostno podelitvijo primorskih gledaliških nagrad tantadruj in se bo nadaljeval s koreografsko predstavo Daše Grgič »Babe«, ki raziskuje arhetipe ženskosti.

V nedeljo, 21. junija, pa bo gostovalo gledališče iz Novare, pri katerem je SSG gostovalo v prejšnjih dneh: na sporedu bo predstava »La dolce guerra« (Sladka vojna), zgodba o ljubezni med pionirjem kinematografije in osnovnošolsko učiteljico v izvedbi ansambla Cabiria Teatro iz Novare.

Večerna blagajna muzeja bo odprta uro pred začetkom predstav in bo poleg običajnih vstopnic ponujala tudi supervstopnico BigliettONE, ki omogoča devet vstopov po zelo ugodni ceni in jo imetnik lahko uporabi bodisi zase na različnih predstavah bodisi s skupino prijateljev/bližnjih na izbranih večerih festivala Let’s Play, ki se bo nadaljeval do 28. junija.