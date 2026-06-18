Organizatorji jutri obljubljajo dolg in vsebinsko bogat protifašistični shod

»Vetra ne morete ustaviti« je osrednje sporočilo jutrišnjega (petkovega) protifašističnega shoda, ki ga pripravlja Skupščina proti starim in novim fašizmom, isti kolektiv, ki je pred mesecem dni organiziral protest proti komemoraciji Almeriga Grilza v Ulici Paduina. Njihovi pobudi se je pridružila široka mreža organizacij, društev, sindikatov, študentskih skupin in političnih gibanj; skupaj je podporo napovedalo več kot 40 subjektov iz Trsta, Furlanije - Julijske krajine in drugih delov Italije.

Zbor udeležencev je v petek, 19. junija, predviden ob 18.30 na tržaškem Trajanovem Nabrežju, začetek sprevoda pa ob 19. uri. Organizatorji napovedujejo dolg in vsebinsko bogat shod, ki bo potekal skozi središče mesta in se zaključil na Trgu Santos, kjer bodo pripravili glasbeni program ter zbiranje sredstev za kritje pravnih stroškov oseb, ki so bile po dogodkih 19. maja ovadene.

V središču pobude ostajajo dogodki, povezani z letošnjo komemoracijo Grilza. Organizatorji trdijo, da je tedaj dokončno padla »tančica hinavščine« okoli obeleževanja nekdanjega novinarja in pripadnika skrajne desnice ter da so bili med shodom napadeni protestniki, novinarji in mimoidoči. Po njihovem mnenju so za nasilje odgovorni oboroženi neofašisti, kritični pa so tudi do ravnanja organov javnega reda.

V sporočilu za javnost ostro zavračajo razlago, da je šlo za spopad med »dvema skrajnostma«. Po njihovem mnenju so nekateri mediji in pristojne institucije dogodke prikazali kot navaden obračun med nasprotnimi političnimi tabori, s čimer naj bi razvrednotili odgovornost napadalcev in kriminalizirali protifašistične protestnike. Posebej kritični so do uporabe izraza »antagonisti« namesto »protifašisti«ter do načina komuniciranja informacij o preiskavah in ovadbah.