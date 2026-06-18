Pogačar po trepetanju zaradi padca Urške Žigart do utrditve vodstva

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je še povečal prednost v skupnem seštevku dirke po Švici, potem ko je drugo etapo v Locarnu (157,7 km) končal na osmem mestu. Etapa je sicer za las pripadla ubežnikom, med katerimi je bil najmočnejši Francoz Romain Gregoire (Groupama-FDJ United).

Sedemindvajsetletni Pogačar je pred dirko najprej prejel slabe vesti o svoji zaročenki Urški Žigart, ki je na ženski različici švicarske pentlje grdo padla in si zlomila čeljust. Potem ko sta se po informacijah Vala 202 pogovarjala po njenem padcu, je najboljši kolesar sveta začel drugo etapo. V njej je ekipa emiratov dolgo čakala na svoj trenutek in navila ritem v zadnjih 20 km z obema kategoriziranima klancema. Emirati, ki so takrat za ubežniki zaostajali dve minuti, so nato povsem razredčili skupino najboljših, Pogačar pa se je skupaj s Čehom Mathiasom Vackom (Lidl-Trek) podal v lov na preostale ubežnike v ospredju, a jima je na koncu zmanjkalo nekaj metrov.

Pogačar ima tri etape pred koncem 2:50 minute prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost). Tretji je Italijan Andrea Bagioli (Lidl-Trek) s 3:07 minute zaostanka, na četrto pa je napredoval Vacek, ki zaostaja že 4:16 minute. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je današnjo etapo končal na 20. mestu (+ 0:32), v skupnem seštevku pa je pridobil tri mesta in je zdaj 15. (+ 5:26).

Jutri bo na sporedu še ena razgibana etapa, in sicer v Bad Ragazu (157,4 km). V njej bodo morali kolesarji v prvih 65 km trase premagati zahtevna klanca Wildhaus (8,9 km/6,8 %) in Schwägalp (4,1 km/8,3 %). Do cilja nato trasa ne bo več tako zahtevna, zato je pričakovati sprint večje skupine ali slavje ubežnikov.