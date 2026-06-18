Bolj kot književnost jih je navdihnila znanost

Vsak je lahko izbral, kar mu najbolj leži. Naslovi so bili raznoliki in zanimivi, mogoče le premalo aktualni. To izhaja iz posameznih mnenj dijakinj in dijakov drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Trstu, ki smo jih včeraj prestregli ob koncu pisanja prve maturitetne pisne naloge iz slovenščine. Prav vsi so se držali svojih izpitnih listov najmanj štiri ure, čeprav bi lahko naloge oddali že po treh urah. Večino so navdihnile naloge tipologije B, ki so dopuščale nekoliko svobodnejše pisanje. Kdor prisega na slovensko književnost, je v nalogah tipologije A našel prave smernice. Na aktualnost sta bili vezani nalogi tipologije C, a nihče od intervjuvancev se ni odločil zanju.

Komisije s predsedniki na čelu so petošolce sprejele že navsezgodaj. Iz šol do tretje izpitne ure ni prispela informacija o vsebinah nalog. Podobno kot lani so komisije sledile pravilu, da v javnost ne širijo naslovov takoj po začetku izpita kot nekoč, ampak počakajo najmanj tri ure oziroma dokler kandidati ne zaključijo s pisanjem. Kot omenjeno so kandidati imeli na izbiro tri tipologije nalog. Prva in tretja sta ponujali dve možni nalogi, druga pa tri. Tipologija A je zahtevala analizo slovenskega literarnega besedila. Na svoj račun so prišli dijaki, ki so z učenjem spoznali dela in življenje Cirila Zlobca ter Ivana Cankarja. Pri tipologiji B so od dijakov zahtevali analizo in tvorbo razpravljalnega besedila. V tem sklopu je prva naloga ponujala v navdih okrožnico iz Uradnega lista Zavezniške vojaške uprave št. 13 iz leta 1945, ko je vojaška uprava na Tržaškem dovolila ponovno odprtje slovenskih in hrvaških šol na vsem zasedenem območju. Vprašanje jezika, šolstva in pravic prebivalstva je bilo v tem šolskem letu večkrat predmet debate, zlasti zaradi oktobrske 80-letnice ponovnega odprtja slovenskih šol.

V nalogi B2 je bilo razbrati filozofski pogled na čas, kronos in kairos, iz prispevka Žige Turka v zbirki Soglasje za zgodovinski trenutek. Naloga B3 je bila namenjena ljubiteljem znanosti s prispevkom Franceta Bučarja Tekma med znanostjo in ugankami, ki jih ustvarja iz zbirke Meje spoznanja. Tipologija C je bila posvečena kritičnemu pojasnjevalnemu razmišljanju o aktualnih temah z odlomkom iz intervjuja, ki ga je novinar Peter Kolšek opravil s slovenskim slikarjem Zoranom Mušičem, ter posegom Branka Kluna ob Unescovem svetovnem dnevu filozofije.

Vsi naslovi v celoti vključno z razumevanjem in analizo ter interpretacijo tukaj.