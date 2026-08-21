Petek, 21. avgusta 2026

Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Skandinavijo. Hladna fronta je od severa dosegla Alpe. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje zelo vlažen in topel zrak.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Popoldne bodo možne nevihte, ki bodo lahko močnejše.

Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.