V barkovljanskem športnem parku se bo dogajalo šele jeseni (VIDEO)

Z ureditvijo novega športnega parka v Barkovljah se nadaljuje urbana regeneracija tržaškega Starega pristanišča, tam bo kmalu zaživelo več kot deset tisoč hektarjev obsežno območje za sprostitev, druženje in športno igro.

Zaključek prvega sklopa del za uresničitev urbanega športnega parka in predajo območja koncesionarju, ki bo do leta 2035 upravljal igrišča ob parkirišču Bovedo, so danes pri novonastalem košarkarskem igrišču uradno predstavili tržaški župan Roberto Dipiazza ter občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi in odbornik za finance Everest Bertoli. Vsi so izpostavili, da je športni park velika pridobitev predvsem za mlade, ki bodo lahko uporabljali košarkarsko igrišče in skate park ter druge športne površine, ki jih bo upravljalo društvo Union Tennis & Padel. To bo v prihodnjih tednih predstavilo načrt širitve športnega parka ter čim prej odprlo igrišča javnosti, je v imenu društva povedal Nicola Princivalli, nekdanji nogometaš Triestine. Steklo bo tudi nočno varovanje območja, za katero pa bo sprva skrbela Občina Trst. Igrišča so danes tudi blagoslovili, za kar je poskrbel generalni vikar tržaške škofije Marino Trevisini.

Kljub današnji uradni predaji območja bo treba na prve mete na koš še malo počakati. Ob robu prestavitve je Princivalli pojasnil, da morajo nekatere zadeve - tudi birokratske - šele zaključiti. Vsaj nekatere predele športnega kompleksa bi radi odprli jeseni, medtem ko računajo, da bo prihodnje poletje športni park večinoma uporaben. Tu bi odprli tudi okrepčevalnico, »kaj točno bomo lahko tu še ustvarili, pa je odvisno od določil deželnega zavoda za varstvo krajinske dediščine,« je pojasnil upravitelj.