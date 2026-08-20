V velikem finalu zapel tudi Vihar

Najboljši pevski zbori sezone na državnem nivoju se vsako leto pomerijo v finalu italijanske velike zborovske nagrade. Zborovski »superpokal« obstaja že tretje leto v organizaciji italijanske federacije zborov Feniarco. Udeležijo se ga lahko absolutni zmagovalci najpomembnejših italijanskih državnih tekmovanj in med temi je bila letos tudi tržaška moška vokalna skupina Vihar.

Skupaj je v sredo v Arezzu nastopilo osem zborov v različnih zasedbah, slavil je rimski ženski zbor With us, ki ima za seboj dolgo kilometrino na tekmovalnih in koncertnih odrih pod vodstvom skrbne dirigentke Camille Di Lorenzo. Občinstvo v dvorani Caurum Hall v Arezzu je v dobrih treh urah prisluhnilo trenutnim vrhuncem italijanske zborovske scene. Dirigent Mirko Ferlan je za pevce tržaške skupine Vihar izbral program s skladbami Gallusa, Čajkovskega, Bossija, Pigarellija in z novo kompozicijo Patricka Quaggiata Tempesta, ki pomenljivo povezuje jezike in melose dežele Furlanije - Julijske krajine.