Kvartet 4 Bellows 4 Tales je nastopil na Ljubljana Festivalu

Nabito polna Križevniška cerkev je 10. avgusta v okviru 74. Ljubljana Festivala pričakala nastop tržaškega harmonikarskega kvarteta 4 Bellows 4 Tales (Štiri mehovi, štiri zgodbe). Kvartet, ki ga sestavljajo zamejski vrhunsko izobraženi glasbeniki Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich, Stefano Bembi in Imad Saletović, je poslušalce presenetil s spletom glasbenih priredb in z igranjem na kar 15 različnih harmonik -gumbne, klavirske, diatonične harmonike, bandoneon in akordina - glede na različne glasbene zvrsti in žanre pač.

Program je poslušalce vodil po raznolikem glasbenem potovanju, ki se je začelo v baroku s slavno arijo Johanna Sebastiana Bacha in se nadaljevalo z Istrsko suito Alda Kumarja ter skladbo Tih večer Davida Clodiga. Program je vključeval tudi slovensko ljudsko Luna lunica v priredbi Aleksandra Vodopivca, sledili sta Fantazija v f-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta in Krizanteme Giacoma Puccinija. Osrednji del programa so dopolnili Cvetje v jeseni Urbana Kodra v priredbi Aleksandra Vodopivca, Štiri zgodbe Klemna Lebna in potpuri pesmi Edith Piaf. Za konec so zaigrali še Movido Ivana Battistona in Escualo Astorja Piazzolle. Dolgim aplavzom se je kvartet oddolžil s Šostakovičem.