Pomanjkljiva slovenščina znova buri duhove

Pomanjkanje dvojezičnosti, kjer je zakonsko predvidena, spet buri duhove. Tržaška občinska svetnika iz vrst Demokratske stranke Valentina Repini in Štefan Čok opozarjata na pomanjkanje slovenščine na tramvaju oziroma površne strojne prevode, objavljene na raznih spletnih straneh.

»Nove tehnologije in novi časi, v katerih živimo, bi morali omogočati bolj sproščeno in učinkovito uporabo jezikov, ki so doma na tem območju, med temi seveda tudi slovenščine. Očitno žal ni vedno tako, saj so številni občani opozorili na odsotnost slovenščine na večjezičnih napisih na tramvajski liniji 2 Trst-Opčine,« sta zapisala svetnika in spomnila, da gre za očitno nespoštovanje zaščitnega zakona, kar je četrt stoletja po njegovi odobritvi »povsem nedopustno - in istočasno tudi skregano z zdravo pametjo glede na turistični pomen, ki ga ima tramvaj«.

Na pomanjkanje slovenščine na tramvaju smo že večkrat opozorili tudi na straneh Primorskega dnevnika, dvojezična bi morala biti tudi imena nekaterih postajališč.

Pisala sta TPL FVG in občini

Ravno tako nedopustno je, da se »prisotnost slovenščine tolmači kot majhno domačo nalogo, ki jo lahko za nas opravi umetna inteligenca«, dodajata Čok in Repini, »ne da bi človek sploh preveril doslednosti in natančnosti prevoda«. To se je očitno zgodilo na spletni strani konzorcija lokalnih prevoznikov TPL FVG, ki pri navajanju zadnjih novic glede tramvaja vsebuje marsikateri dvomljiv prevod. Po hitrem pregledu portala pa je dokaj verjetno, da to ni problem le te specifične strani in opozorila le na eno od številnih netočnosti »Navedli bi le Opčine, ki se jih na strani navaja kot Opicina, na koncu pa celo kot ... Opatija.« »Res je, da se je večkrat govorilo o podaljšanju tramvajske proge, priznati pa morava, da nikoli nisva slišala za možnost, da bi jo podaljšali do Kvarnerskega zaliva,« sta ironično pripomnila.

Čok in Repini sta na nespoštovanje veljavne zakonodaje opozorila konzorcij TPL FVG. Pozvala sta ga k doslednemu ukrepanju, da bi odpravilo pomanjkljive oziroma neobstoječe prevode. Z nerešenim vprašanjem sta seznanila tudi tržaškega župana Roberta Dipiazzo in podžupanjo Sereno Tonel.