Zaprli most, Ulica Bonomea ni prevozna

Lokalni policisti so popoldne za promet zaprli most nad železnico na vrhu Ulice Bonomea. Na kraj so prišli tudi gasilci, ugotovili so, da je asfaltna podloga na cesti ob robu mostu razpokana, poškodovane so tudi zaščitne pregrade ob cesti. Do kdaj bo most zaprt, nam ni uspelo izvedeti. Lokalni policisti so voznike, ki so se želeli z Opčin spustiti na Greto pri visoki šoli Sissa, pošiljali nazaj proti obelisku. Tudi vozniki, ki so se vzpenjali po pomembni prometnici, so se morali vrniti proti morju. Nekaj je bilo tudi slabe krvi, saj voznikov na dnu ulice niso obvestili o zapori.