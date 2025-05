Petek, 23. maja 2025

Danes bo oblačno s padavinami. Čez dan se bo vreme izboljšalo. Na obali in v nižini bo več jasnega vremena, v hribih bo vreme spremenljivo. Pihala bo burja, ki bo popoldne oslabela.

Danes dopoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do večera ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Še bo pihal severovzhodni veter, na primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Popoldanske temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.