Za bolnico Franjo zbrali 2000 evrov

Donacijo so predali preteklega petega decembra, znesek v višini 2000 evrov je prevzel direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač. Prostovoljni prispevki, ki jih je Zveza slovenskih kulturnih društev zbrala na septembrskem festivalu Slovencev v Italiji Slofest, bodo namenjeni obnovi partizanske bolnice Franja na Cerkljanskem, ki jo je julija 2023 poškodovala vremenska ujma s poplavami.

Denar je na sedežu ZSKD v Ulici svetega Frančiška v Trstu Kosmaču predal Karel Ražem, deželni predsednik krovne organizacije slovenskih kulturnih društev v Italiji. »Zbiranje prispevkov v dobrodelne namene je zadnja leta stalnica Slofesta,«je povedal za Primorski dnevnik. Obiskovalci festivala so denar puščali v škatli pod glavnim šotorom na Borznem trgu ter ob vhodu v razstavno dvorano Fittke za Velikim trgom, kjer je bila na ogled razstava mladih slovenskih umetnikov v Italiji Umetnost in ravnovesje uma.

Celotna sanacija partizanske bolnice v soteski potoka Pasice bo stala približno devet milijonov evrov, z deli naj bi po napovedih končali do konca leta 2026, objekt pa naj bi za obiskovalce odprli spomladi leta 2027. V zaledju Franje so doslej sanirali plaz Zanjivč in zadrževalnik rečne vode nad partizansko bolnišnico. Obenem delavci utrjujejo brežine in postavljajo zaščitne mreže nad sotesko Pasice. Potem se bodo morali lotiti še rekonstrukcije poškodovanih bolnišničnih barak in sanacije poti, ki že več kot osemdeset let ljudi vodi globoko v sotesko.