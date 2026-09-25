Petek, 24. septembra 2026

Nad južno polovico Evrope prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope pa se Alpam bliža hladna fronta, ki bo zvečer oslabljena prešla tudi naše kraje. Pred fronto k nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen in precej topel zrak.

Danes bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Ponoči in zjutraj bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja, ki bo popoldne ponehala.

Danes popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.