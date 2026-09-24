Vojni dokumentarec Naza kmalu na voljo na spletu

Dokumentarni film Naza izraelskih režiserjev Juvala Abrahama in Rahele Szor, ki s pogovori z žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe prikazuje množično pobijanje civilistov na območju Gaze, bo od novembra brezplačno na ogled na spletu. Abraham ga želi približati čim večjemu številu ljudi in tako omogočiti, da »pride na dan resnica«.

Izraelski režiser Abraham je na družbenem omrežju X v imenu režijskega dvojca med drugim zapisal, da je film posnel z namenom, da spodbudi javno razpravo o ravnanju vlade na območju Gaze, ubijanju več kot 73.000 ljudi, med katerimi je bila večina civilistov, in normalizaciji uničevalne vojne. Dokumentarec temelji na pričevanjih 24 žvižgačev izraelske vojske in obveščevalne službe, ki so za film spregovorili pod pogojem, da ostanejo anonimni. Vojsko so v pogovorih obtožili množičnega ubijanja civilistov z uporabo sistemov za določanje ciljev, ki jih poganja umetna inteligenca.

Naza je na beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije, na tamkajšnji premieri je dosegel tudi rekordne 25-minutne stoječe ovacije. Doma je medtem naletel na ostre odzive. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je pristojne organe pozval, da preučijo odvzem državljanstva filmskima ustvarjalcema zaradi izdaje, premier Benjamin Netanjahu pa je film označil za »šokantnega«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot meni Abraham, je film v Izraelu tako presekal brezbrižnost kljub visoki osebni ceni, ki sta jo plačala s sorežiserko. Dodal je, da se bosta vrnila v Izrael in nadaljevala boj za prihodnost države.

Številni izraelski filmski ustvarjalci so medtem podpisali peticijo v znak solidarnosti z režiserjema, izraelska vojska pa očitke v filmu "kategorično zavrača". V izjavi pred slabima dvema tednoma je kritizirala uporabo anonimnih pričevanj v filmu, češ da jih ni mogoče preveriti, ter poudarila, da si med ofenzivo v Gazi prizadeva »zmanjšati škodo za civiliste v največji možni meri«. Naslov Naza sicer izhaja iz hebrejske kratice, ki se uporablja za označevanje predvidenega števila civilnih žrtev v vojaškem napadu.