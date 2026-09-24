Melania Trump: Pod komunizmom ni nič manjkalo

Prva dama ZDA Melania Trump je v pogovoru za dnevno jutranjo konzervativno oddajo Fox & Friends presenetila s toplim opisom otroštva v nekdanji Jugoslaviji. Voditelj Brian Kilmeade jo je vprašal, zakaj po njenem prebivalci vzhodne Evrope bolje razumejo vrednost svobode kot mnogi zahodni Evropejci in Američani. Melania je odgovorila, da je odraščala »pod komunizmom«, vendar ji »pravzaprav ni nič manjkalo«. »Mislim, da sem imela zelo lepo otroštvo, starši pa so naši družini omogočili lepo življenje,« je dejala.

Ob tem je opozorila tudi na omejitve tedanjega sistema. Treba je bilo paziti, kaj človek počne, svobode pa ni bilo toliko kot danes v ZDA, je povedala. Melania, rojena leta 1970 v Novem mestu in odraščala v Sevnici, je v ZDA prišla leta 1996 po delu v Milanu in Parizu.

Njene besede so v opaznem kontrastu z retoriko njenega moža. Donald Trump pojem komunizma pogosto uporablja v napadih na politične nasprotnike. Julija ga je označil za »največjo grožnjo naši državi« in primerjal z rakom, ki se širi in ga je treba hitro ustaviti. Dejal je celo, da je komunizem potencialno večja grožnja ZDA kot obe svetovni vojni, Pearl Harbor in napadi 11. septembra.