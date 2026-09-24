Slavili so armenski duhovi

Petindvajseto izdajo mednarodnega festivala filma in umetnosti I Mille Occhi (Tisoč oči) je včeraj sklenilo nagrajevanje najboljšega dokumentarca o filmski umetnosti Cinema su cinema, ki so ga podelili v tržaškem kinu Ariston. Letošnje priznanje je prejel dokumentarni film My Armenian Phantoms (Moji armenski duhovi) armenske režiserke Tamare Stepanjan, ki prepleta režiserkine spomine o očetu, znanem filmskem igralcu Vigenu Stepanjanu, z zgodovino in tradicijo armenskega filma. My Armenian Phantoms je sugestivno potovanje v pozabljen svet armenskega filma iz obdobja Sovjetske zveze in ne samo, ki ga režiserka predstavlja s pomočjo številnih arhivskih posnetkov in na podlagi osebnih spominov. Tamara Stepanjan, ki se je rodila v Armeniji, se je med razpadanjem Sovjetske zveze s starši izselila v Libanon. Na Danskem je študirala ustvarjalni dokumentarni film, trenutno pa živi in ustvarja v Franciji. Njena dela so predstavili na prestižnih filmskih festivalih, med drugim tudi v Berlinu.

Festival Mille Occhi, ki ga v sodelovanju s številnimi partnerji prireja kulturno društvo Anno Uno, je postregel s številnimi trenutki in dobro obiskanimi dogodki. Med drugim tudi z nizom projekcij in pogovorov o italijanski gotiki Finestra sul terrore, ki je vzbudil pozornost še posebej pri mlajši publiki, ter s podelitvijo nagrade Anno Uno scenaristu Pascalu Bonitzerju, sta spomnila umetniški vodja Giulio Sangiorgio in ustanovitelj festivala Sergio M. Grmek Germani, ki sta se veselila njegove že petindvajsete izdaje.