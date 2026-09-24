V Gorici okusi z vsega sveta

V Gorici se je začel štiridnevni ulični praznik Okusi ob meji, ki bo trajal do nedelje, 27. septembra. Na odprtju, ki je potekalo na Travniku, so spregovorili župan Rodolfo Ziberna, predsednik deželnega sveta Mauro Bordin, občinski odbornik za velike dogodke Luca Cagliari in Tanja Vončina, novogoriška mestna svetnica. Pozdravili so še direktor nakupovalnega središča Tiare Shopping Joakim Hoegsander, podpredsednik Trgovinske zbornice Julijske krajine Massimiliano Ciarrocchi, evroposlanka Anna Maria Cisint in deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini.

Svečanosti na Travniku je sledilo odprtje Slovenske vasi v Crispijevi ulici, kjer so pod okriljem ZSKP postavljene stojnice društev Sabotin iz Štmavra, SKD Hrast iz Doberdoba in SKPD F. B. Sedej iz Števerjana v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Navzoče so nagovorili predsednik ZSKP Miloš Čotar, goriški župan Rodolfo Ziberna, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, evropski poslanec Herbert Dorfmann in podpredsednik ZKB Trst-Gorica Igor Filipcic.

V Slovenski vasi bo v petek, 25. septembra, v večernih urah pod velikim šotorom nastopil bend The Maff, v soboto, 26. septembra, bodo za dobro voljo poskrbeli Rujni muzikanti. V nedeljo, 27. septembra, bo že med kosilom goste razveselil Briški kvintet, glasbeni program bo pozno popoldne sklenila mlada didžejka Melly Deejay. V petek, 25. septembra, ob 11. uri bo srečanje z evropskim poslancem iz vrst ELS-SVP Herbertom Dorfmannom na temo Evropske politike za varno in zdravo prehrano. Navzoče bosta nagovorila tudi predsednik Kmečke zveze Franc Fabec in deželni predsednik Coldiretti Martin Figelj. Ob 18.30 bo srečanje o pivu s pivovarjem Jernejem Kerševanom (Officina Brassicola Goriziana) in Matejem Ferfoglio, proizvajalcem kmečkega piva Čuoč.

Brezmejni okusi v EPICentru

Od petka, 25. septembra, do nedelje, 26. septembra, bo pestro tudi v novogoriškem EPICentru, kjer bodo potekali Brezmejni okusi. Odprtje bo v petek, 25. septembra, ob 18. uri. Za pokušino bodo na voljo penine Gradiš’ciutta in Grof ter morski grižljaji Restavracije Miki in Bonmar Fish & More, za glasbeno spremljavo druženja do polnoči pa bo poskrbel DJ. Do Brezmejnih okusov bo vozil brezplačni turistični vlakec podjetja APT, ki bo startal iz Mamelijeve ulice.

Po Gorici razpršenih tristo stojnic

Po goriškem mestnem središču, ki je že od ponedeljka zaprto za promet, je razpršenih tristo stojnic, ki oblikujejo sedemnajst vasi. Z goriške občine pozivajo obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev, naj na praznik pridejo z vlakom. Z železniške postaje do prizorišča praznika na Korzu Italije vozi avtobus, ki letos ni več brezplačen. Če vozovnico kupimo na spletu, zanjo odštejemo 1,5 evra (tri evre stane povratna). Če jo kupimo na licu mesta, stane dva evra (povratna štiri).