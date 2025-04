Petek, 25. aprila 2025

Nad srednjo Evropo in Jadranom sta višinski jedri s hladnim zrakom, majhen ciklon je nastal nad severnim Sredozemljem. Nad naše kraje pri tleh od vzhoda doteka nekoliko hladnejši in vse bolj vlažen zrak.

Danes dopoldne bo oblačno z možnimi padavinami. Na obali bodo možne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini 1600 – 1800 m. Popoldne bodo padavine ponehale. Pihal bo severovzhodni veter. Temperature se bodo znižale.

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, ob morju lahko sprva nastane še kakšna nevihta. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod ponehale. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj C.