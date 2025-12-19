Kvestorica humanitarcem obljubila ukrepe za odpravo težav

Tržaška kvestura z Lilio Fredella na čelu naj ne bi zanikala nepravilnosti pri obravnavi prosilcev za azil. Predstavnikom humanitarnih organizacij, ki so se z njo sestali včeraj dopoldne, je pojasnjevala, da so neformalne kontrole mobilnih telefonov prosilcev za azil, nedovoljeno fotografiranje in zavlačevanje postopkov za vložitev prošnje za mednarodno zaščito izolirani primeri in nikakor ne sistematično početje policistov pri obravnavi prosilcev za azil.

Do srečanja na kvesturi je prišlo dan po tem, ko so Italijanski solidarnostni konzorcij ICS, International Rescue Committee (IRC), No Name Kitchen, Linea d’ombra, Valdeška diakonija in Društvo za civilne pravice prostitutk CDCP v obširnem poročilu opozorili na domnevne nepravilnosti pri obravnavi prosilcev za azil na uradu za priseljevanje tržaške kvesture.

O domnevnih nepravilnostih smo poročali včeraj, humanitarci so med drugim opozarjali, da naj bi policisti na kvesturi samodejno določali starost prosilcev za azil in tiste, ki so zase trdili, da so mladoletni, pošiljali v vrsto z odraslimi. Težave pa so bile predvsem v predolgih časovnicah: če ima po zakonu policija tri dni časa, da registrira prošnjo za mednarodno zaščito, so humanitarne organizacije opozorile, da morajo nekateri begunci v Trstu čakati do 60 dni. Medtem pa brez mesta v sprejemnem centru životarijo v zapuščenih skladiščih Starega pristanišča. Vhode vanje delavci v teh dneh sicer zabijajo z lesenimi deskami.

»Srečanje je bilo pozitivno, kvestorica je obljubila ukrepe za odpravo težav, na katere smo opozorili, o konkretnih rešitvah pa ni spregovorila,« je za Primorski dnevnik povedal Gianfranco Schiavone, predsednik ICS.