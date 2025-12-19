Amandma prinaša tudi dvig upokojitvene starosti

Dobra dva meseca trajajoče debate, ugibanja, izračuni in analize morebitnih učinkov predloga proračuna za triletje 2026-2028, so se izkazali za brezpredmetne, potem ko je v sredo sama vlada z amandmajem k proračunskemu predlogu, ki ga je oktobra 2025 sama sprejela, spremenila vrednost tega ukrepa. Z 18,7 milijarde ga je tako povečala za še 3,5 milijarde evrov. V veliki meri bodo šli za finančne podpore podjetjem, zlasti gradbenim.

Brez časa za resno razpravo

Amandma pa ne spreminja samo »teže« proračunskega zakona. V paketu so tudi nekateri ukrepi, zaradi katerih je završalo tako v vrstah vladne večine kot v opoziciji. Nelagodje ob taki intervenciji, ki je marsikomu v spomin priklicala znano Craxijevo »ročico«, je še večje zaradi trenutka, v katerem so se spremembe pojavile. Amandma se je namreč »pojavil« le dan pred tem, ko naj bi po prvotni časovnici, določeni v začetku novembra, o proračunu glasoval senat. Kar se seveda spričo vloženega amandmaja ni zgodilo. Proračunski zakon mora biti sprejet pred iztekom leta, drugače nastopi začasno izvrševanje proračuna, ki predstavlja serijo določenih omejitev pri porabi javnih sredstev.

V opoziciji so zaradi vsega tega razdraženi, saj dejansko sploh ne bo časa za resno razpravo o predlogu, kaj šele za kakršno koli spremembo (za katere vladajoča večina tako ali tako ne izkazuje nobenega posluha). A tudi v večinskih vrstah je bilo slišati začudenje, tudi pomisleke.

Starost in »odkup« študija

Amandma, zaradi katerega je v politični (in ne samo) javnosti završalo, predvideva tudi dvig upokojitvene starosti in novosti pri dokupu dobe trajanja visokošolskega študija, da bi ta bila všteta kot delovna doba z namenom predčasne upokojitve.

Kar se upokojitvene starosti tiče, jo vlada namerava zvišati s podaljšanjem obdobja, ki mora po dosegi dejanskih upokojitvenih pogojev (kombinacija starosti in delovne dobe) preteči za to, da se lahko oseba dejansko upokoji. To obdobje (v italijanščini znano kot finestra mobile) zdaj traja tri mesece, vlada pa ga namerava z letom 2032 podaljšati na štiri, z letom 2033 na pet mesecev, od leta 2034 dalje pa bo trajalo kar šest mesecev.