V Gorici vročili odlikovanja za zasluge republike

Na goriški prefekturi je v četrtek, 18. decembra, potekala svečanost, med katero so vročili priznanja »za zasluge republike«, ki jih podeljuje predsednik Sergio Mattarella. Naziv viteza so prejeli karabinjerski poveljnik Roberto Alba, Giuseppe Devidè iz Škocjana, ki si že celo življenje prizadeva za popestritev krajevnega kulturnega življenja, Gabriele Grudina, predsednik društva GeCo, ki združuje invalide, njihove starše in sorodnike, gledališki igralec in umetniški vodja gledališč v Gorici, Krminu in Gradišču Walter Mramor ter družbeni delavec Livio Semolič, sicer deželni tajnik Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Novi komendnik republike je postal Mauro Ungaro, direktor nadškofijskega tednika Voce Isontina. Prejemnikom priznanja je čestitala goriška prefektinja Ester Fedullo, ki se je zahvalila vsem predstavnikom varnostnih organov in drugih ustanov za opravljeno delo med letošnjim letom, ki je bilo po njenih besedah še posebej intenzivno zaradi Evropske prestolnice kulture, po zaslugi katere sta se Gorica in Nova Gorica še tesneje povezali.

»Odlikovanje sprejemam z velikim zadoščenjem in me zelo veseli, v kolikor pomeni priznanje za določen, sicer majhen doprinos temu našemu prostoru, kjer sodelovanje je in mora ostati glavni adut. Sodelovanje in dialog sicer naj bosta glavni vodili tudi za našo narodno skupnost,« je ob robu včerajšnje svečanosti poudaril Livio Semolič. Tudi v utemeljitvi za vročitev odlikovanja je bilo sicer izpostavljeno, da si Semolič že leta prizadeva za vsestranski razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji in za krepitev čezmejnega sodelovanja. Med opravljanjem profesorskega poklica se poleg tega še posebej trudi, da bi dijaki postali čim bolj aktivni in odgovorni državljani.

V svečanost, na kateri je bil med številnimi gosti prisoten tudi generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, so z dvema božičnima skladbama uvedli učenci slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, in sicer Lucija Bandelj, Neža Drusany, Maja Komjanc, Filippo Panozzo in Leonardo Prestento, medtem ko je ob zaključku italijansko in evropsko himno zapel Manuel Dominko.