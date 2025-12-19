Bogdan Grom spet na ogled v Trstu

Trinajst let po zadnji tržaški razstavi in dve leti po bogati donaciji Fundaciji CRTrieste se Bogdan Grom vrača v rojstni Trst. V Skladišču idej na mestnem nabrežju (Korzo Cavour 2) bodo v soboto ob 18. uri odprli razstavo Temporary Grom – Bogdan Grom in donacije. Kuratorki razstave sta Jasna Merkù in Vanja Strukelj, na ogled bo do 18. januarja 2026.

Rezultat dveh donacij

Razstava je rezultat dveh donacij Bogdana Groma (1918–2013) in njegovih dedičev mestu Trst oziroma mestnim institucijam. Decembra 2012 so v Devinščini rojenemu umetniku, ki je sicer večino življenja preživel v Združenih državah Amerike, v Trstu postavili veliko monografsko razstavo. In to ravno v Skladišču idej. Po zaprtju razstave je Grom podaril 25 del takratni Pokrajini Trst (predsednica je bila Maria Teresa Bassa Poropat) z željo, da bi bila nekje stalno razstavljena in brezplačno na voljo čim širšemu krogu ljudi. Leta 2015 so nekatere res razstavili v prenovljenih pritličnih prostorih Palače Galatti na Trgu Vittorio Veneto.

Nato so pokrajine ukinili in Gromove, slike, kipi, tapiserije so postale del umetniške zbirke Dežele Furlanije - Julijske krajine oziroma njene Deželne ustanove za kulturne dobrine (Erpac). V prihodnje naj bi res našla mesto v Palači Galatti, in sicer v novem razstavnem prostoru Spazio Grom, ki naj bi bil posvečen slovenskemu umetniku in krajevni umetnosti 20. stoletja nasploh.

Od slik do tapiserij in še več

Na razstavi, ki jo bodo odprli v soboto, pa bodo ob delih, ki jih je Grom podaril pokrajini, na ogled še druga iz bogate zbirke Fundacije CRTRieste. Leta 2023 je namreč Gromova vnukinja Aleksandra Pangerc uresničila dedovo željo in fundaciji nekdanje Tržaške hranilnice izročila več kot 300 del Bogdana Groma: obsežen in razčlenjen korpus slik, risb, kipov, tapiserij in drugega gradiva.