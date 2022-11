Petek, 25. novembra 2022

Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme. V spodnji nižini in na obali bo predvsem popoldne prevladovalo bolj spremenljivo vreme. Na morju ni povsem izključen rahel dež ali tudi kakšna ploha. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah bodo ponoči lahko nastajale meglice. Zvečer bo na obalnem območju zapihala zmerna burja.

Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, tudi ponekod na Primorskem bo nekaj nizke oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA