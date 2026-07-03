Petek, 3. julija 2026

Po prehodu hladne fronte se nad srednjo Evropo in Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Danes bo rahlo oblačno s šibkim vetrom. Popoldne bodo v hribih možne posamezne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi do nižin. Temperature bodo v skladu s povprečjem za to obdobje.

Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.