V knjigi o tem, kaj pomeni biti shizofrenik

Vsi smo potencialni shizofreniki, vsakdo lahko izgubi stik z resničnostjo in potuje v svet psihoze, nesnovnih sil, ki človeka vlečejo v globine. Kaj pomeni biti shizofrenik, je vprašanje, na katero je na svoj način in s svojo življenjsko zgodbo odgovoril tržaški Slovenec Alex Jerman, 33-letni pisatelj, ki je pri založbi Kimerik pravkar izdal knjigo Schizoregia in jo pred številno publiko predstavil v kavarni San Marco.»Od samega začetka sem spremljala pisanje Alexove avtobiografije, ko je knjiga nastajala na letečih papirjih, v najrazličnejših krajih in trenutkih trpljenja,« je avtorja predstavila Ornella Urpis, sociologinja in docentka na tržaški univerzi, »nastala je v trenutku zavedanja o bolezni kot terapija preporoda«. Knjiga, je dodala, je le eden od številnih projektov, ki jih Jerman razvija s posebno občutljivostjo. V tem delu stopa bralec v neznan kraj, kjer občutljivejši ljudje dojemajo svet drugače in se soočajo z dobrimi ter hudobnimi demoni.

»Franco Basaglia je trdil, da je norost v vseh nas prisotna prav tako kot zavest,« je povedal pisatelj, ki je s pisanjem svoje avtobiografije začel pred desetimi leti, ko mu je stroka izrekla prvo diagnozo: »Začel sem nepremišljeno razmišljati, predvsem pa spraševati, zakaj.« V navdih so mu bili številni avtorji, med njimi Simona Vinci, ki je svojo duševno stisko s pisanjem posredovala bralcem.

Jerman, ki se s pisanjem ukvarja že od mladih let, je na predstavitvi zaupal, kakšen je njegov kaotični svet, »v katerem se po prvem koraku spotakneš in na drugem padeš. Kaos ni dobra strategija življenja,« je priznal, »saj je neskladna z družbo«. Diagnozo shizofrenije je v knjigi označil kot klinično obsodbo, ki vodi v nizek družbeni status. Ampak Jerman je v pisanju in ustvarjanju poiskal srečo.