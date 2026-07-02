Nina Orlando 11. na mladinskem evropskem prvenstvu

15-letna umetnostna plavalka Nina Orlando je na mladinskem evropskem prvenstvu v Münchnu osvojila 11. mesto v prosti sestavi.

Mlada tržaška plavalka, ki nastopa za Slovenijo in tekmuje v klubu Syncrho Team PTK Kranj, je v prvem delu tekmovanja osvojila 12. mesto, kar je zadostovalo, da se je uvrstila v današnji finale.

Tam je svoj rezultat še izboljšala in prehitela še eno dekle, tako da se je na koncu povzpela na 11. mesto. Šlo je za zgodovinski nastop za Slovenijo, saj je Nina Orlando sploh prva tekmovalka iz Slovenije, ki se ji je uspelo uvrstiti v finale na mladinskem evropskem prvenstvu.

»Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Zame je bila uvrstitev v finale nepričakovana, saj prvo leto nastopam v tej starostni skupini in sem bila med najmlajšimi. Vedela sem, da bom tekmovala proti bolj izkušenim puncam,« je pojasnila Nina (letnik 2010), ki se je kosala tudi z dekleti, rojenimi v letu 2007.