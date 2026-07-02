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Gasilci

Zavarovali so poškodovan zid

Tržaški gasilci so postopali v Ulici Caduti sul lavoro, kjer je prišlo do prometne nesreče

Spletno uredništvo |
Trst |
2. jul. 2026 | 18:11
    Zavarovali so poškodovan zid
    Tovornjak je poškodoval zid, ki meji na garaže prevoznika Trieste Trasporti( Gasilci )
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V Ulici Caduti sul lavoro je danes opoldne prišlo do prometne nesreče. Avtovleka, ki je vlekla tovornjak, je izgubila tovorno vozilo, slednje je trčilo v obcestni zid nad parkiriščem za avtobuse prevoznega podjetja Trieste Trasporti. Na kraj so prihiteli tržaški gasilci, najprej so se prepričali, da se v nesreči ni nihče poškodoval, nato so se lotili odpravljanja posledic nesreče. S poveljstva v Ulici D'Alviano so pripeljali kopač, s katerim so odstranili poškodovan kamen in zid zavarovali, da ne bi bil nevaren za mimoidoče.

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