Zavarovali so poškodovan zid

V Ulici Caduti sul lavoro je danes opoldne prišlo do prometne nesreče. Avtovleka, ki je vlekla tovornjak, je izgubila tovorno vozilo, slednje je trčilo v obcestni zid nad parkiriščem za avtobuse prevoznega podjetja Trieste Trasporti. Na kraj so prihiteli tržaški gasilci, najprej so se prepričali, da se v nesreči ni nihče poškodoval, nato so se lotili odpravljanja posledic nesreče. S poveljstva v Ulici D'Alviano so pripeljali kopač, s katerim so odstranili poškodovan kamen in zid zavarovali, da ne bi bil nevaren za mimoidoče.