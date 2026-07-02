V vročih dneh delavci varni le na papirju

Gradbeni delavci tudi med temperaturami, ki presegajo 35 stopinj Celzija, pogosto ostajajo na gradbiščih. Po oceni sindikata Fillea Cgil je varstvo delavcev med vročinskimi valovi predvsem še vedno predvsem zapisano v predpisih, v praksi pa pogosto prevladajo roki izvedbe del in poslovni interesi. Zato sindikat zahteva spremembo zakonodaje, strožji nadzor ter jasnejša pravila, ki bodo ob ekstremnih temperaturah zdravje in varnost zaposlenih postavila pred spoštovanje pogodbenih rokov.To je na današnji novinarski konferenci poudarila deželna sekretarka sindikata Fillea Elisabetta Faidutti, ki zastopa delavce v gradbeništvu ter lesni in pohištveni industriji. Opozorila je, da je vročinski val v zadnjih dneh znova razkril pomanjkljivosti sistema varstva delavcev.

Čeprav so temperature več dni zapored presegale 35 stopinj, občutene temperature pa so pogosto presegle 40 stopinj, je večina gradbišč delo nadaljevala. Kot je poudarila, to potrjujejo številna pričevanja delavcev, pa tudi opažanja javnosti in medijev. Posebej je izpostavila dela v Ulici Udine, kjer so v preteklih dneh delavci delali brez odmorov.

Fillea Cgil zato predlaga ukrepanje na dveh področjih. Prvo je sprememba zakonodaje in upravnih odredb, druga pa okrepitev inšpekcijskega nadzora.Po besedah Faiduttijeve podnebnih sprememb ni več mogoče obravnavati kot izredni pojav. Potrebni so trajni sistemski ukrepi, ki bodo učinkovito varovali zdravje delavcev, omogočili dejansko uporabo socialnih varoval ob prekinitvi dela zaradi vročine ter hkrati zaščitili podjetja pred finančnimi posledicami morebitnih zamud pri izvedbi javnih naročil.