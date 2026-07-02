Na cesti vse več električnih vozil

Po začetni negotovosti oziroma skepsi, ki je zaznamovala evropske kupce, začenši z italijanskimi, se električni avtomobili vse bolj širijo po cestah stare celine. Zgovoren je podatek Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA), po katerem je bilo v EU maja prvič registriranih 955.013 avtomobilov, kar je 3,2 odstotka več ko maja lani, od tega pa je bilo prvič registriranih 203.417 popolnoma električnih avtomobilov, kar je 43 več kot kot leto prej. Glede na navade evropskih voznikov pa o novem trendu marsikaj pove tudi podatek, da je bila kar petina oz. 21 % novih avtomobilov popolnoma električnih. Lani so ti avtomobili predstavljali 15 % tržišča.

Od 1. januarja do 31. maja so v EU registrirali 950.521 popolnoma električnih avtomobilov, kar predstavlja 20 % tržišča. Dizelska in bencinska vozila pa so predstavljala 30 % celotnega tržišča, medtem ko je do maja lani njihov delež znašal 38 %.

Porast so prispevali trije od štirih glavnih tržišč, v katerih je bilo registriranih 63 % vseh novih električnih avtomobilov. Največji porast je zabeležila Italija (75,7 %), sledita Francija (+55,4 %)in Nemčija (40.9 %). V omenjenih državah je med drugim narasla prodaja hibridnih vozil, tudi v tem primeru pa je delež najbolj narasel v Italiji, za kar 24,5 % v petih mesecih oziroma celo za 84,9 %če primerjamo samo letošnji in lanski mesec maj. Sicer je v maju za še večji porast v primerjavi z lanskim letom poskrbela Slovenija, kjer je prodaja popolnoma električnih vozil narasla za 125 %. Če je v Sloveniji narasla tudi prodaja bencinskih in dizelskih avtomobilov, je na drugi strani prodaja vozil z motorjem na notranje izgorevanje v Italiji upadla za 17,3 %, kar kaže, da se navade ljudi spreminjajo, spremembe pa bodo verjetno zahtevale tudi kar konkretno posodobitev infrastrukture, saj je treba zagotoviti zadostno število električnih polnilnic.