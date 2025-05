Petek, 30. maja 2025

Vremenska fronta, ki je ponoči prešla Slovenijo, se je pomaknila nad osrednji Balkan. Od severozahoda v višinah k nam doteka razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo rahlo oblačno. Popoldne bo v hribih spremenljivo vreme. Lahko se bodo pojavljale padavine. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo zjutraj še precej oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj C.