Petek, 5. septembra 2025

Naši kraji so pod vplivom šibkega območja visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. Nad nami se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj topel in suh zrak.

Danes bo sprva večinoma jasno, dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo oblačnost od severozahoda naraščala. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo od severa pomikale proti jugovzhodu. Ob tem bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka burja.