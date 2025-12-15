V Štandrežu je prevladal Kras, poraz Soče SloVolleyja

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Kras Repen 1:3 (1:3)

Strelci: 3. Hoti, 5. Perić, 38. Velikonja, 42. Pitacco

Juventina: De Mattia, Loi, Tuccia (Ranocchi), Grion, Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Hoti, Bric (Pagliaro). Trener: D. Visintin.

Kras Repen: Umari, Ferluga, Ianezic, Catera, Rajčević, Male, Šolaja (Gotter), Perić (Perhavec), Pitacco (Gruden), Velikonja (Pertot), Barišič (Pagano). Trener: R. Božič.

Rdeč karton: 90. Russian

Kras Repen je na slovenskem derbiju v Štandrežu premagal utrujeno Juventino. Na dvoboju, na katerem se je zbralo lepo število gledalcev, so vsi štirje goli padli v prvem polčasu. Štandreški rdeče-beli, ki so tokrat igrali s črnimi dresi, so hitro povedli. Že po treh minutah je Edison Hoti podal v kazenski prostor, a podaja se je pravzaprav spremenila v strel, ki je ukanil vratarja Umarija. A reakcija Krasa je bila takojšnja. Nemanja Perić je po samih dveh minutah v polno zadel z lepim strelom zunaj kazenskega prostora, ki je neubranljivo letel naravnost v sedmico. Juventina je v nadaljevanju imela večjo posest žoge, a Krasova obrambna vrsta je delovala granitno. Gostje pa so udarjali v protinapadu, v katerem je bil vsakič nevaren Maks Barišič. Slednji je v 38. minuti prestregel žogo na sredini igrišča in nato streljal proti vratom. Domači vratar je strel odbil in Etien Velikonja je roparsko žogo potisnil v mrežo. Štiri minute kasneje podobna situacija. Juventina je spet izgubila žogo na sredini igrišča. Barišič je z desne strani podal v sredino kazenskega prostora, kjer je bil natančen vse bolj zanesljiv Dennis Pitacco.

V drugem polčasu je trener Rok Božič dvignil pred vratarjem Umarijem pravi neprobojen zid. Najresnejšo priložnost je v 35. minuti imel Zucchiatti, a vratar Umari se je izkazal in tako preprečil, da bi bile zadnje minute tekme še bolj napete.

Številni gledalci so si danes prav gotovo ogledali enega najbolj kakovostnih dvobojev dveh ekip slovenskih društev na tako visoki ravni (elitna liga). V zgodovini slovenskega nogometa v Italiji namreč še nismo imeli priložnosti, da bi kar dve ekipi imeli pod samim vrhom lestvice elitne lige. Kras je z osvojitvijo treh točk ujel Juventino (28 točk), ki je prav gotovo plačala sredin pokalni polfinalni nastop v Tamaiu. Na vrhu lestvice sta »zabremzala« tako UFM (2:2 v Tolmeču) kot Tamai (1:1 s Chiarbolo Ponziano). Zadnji krog prvega dela elitne lige bo na sporedu v soboto, ko bo Kras četrto zaporedno zmago iskal v Repnu proti Chionsu. Juventino, ki je danes prekinila uspešno serijo enajstih zaporednih rezultatov, pa čaka gostovanje v Tamaiu.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Ol3 0:0

1. AMATERSKA LIGA

Sant’Andrea San Vito – Sovodnje 3:1

Strelec za Sovodnje: Visintin

2. AMATERSKA LIGA

Mossa – Zarja 2:1

Strelec za Zarjo: Corrente

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Pro-Secco Primorje 2:1

Villesse – Vesna 0:1 (0:0)

Strelec: 59. Marchesan

Primorec – Domio B 3:1

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Casalserugo 1:3 (26:28, 23:25, 25:20, 20:25)

Soča Slovolley: Devetak 6, Černic (L), Princi 2, Miklus 9, T. Cotič 18, Sicco 14, Tomić 2, Katalan 3, Giusto 12, S. Cotič 0; n.v.: Čavdek (L), Makuc, Antoni, A. Cotič. Trener: Lucio Battisti.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Altura 1:3