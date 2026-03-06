Petek, 6. marca 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma suh in topel zrak.

Pretežno jasno bo. V nižinah in na obali se bodo pojavljale meglice ali megla, ki se bodo dopoldne razkrojile. Na vzhodnem pasu bo zvečer zapihala šibka burja. Sorazmerno toplo bo.

Danes bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo megleno. Tudi ob morju bo verjetno občasno prisotna megla. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.