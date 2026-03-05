Pri prenovi Starega pristanišča spodbujati trajnostno mobilnost

Kaotičen promet, kolone tovornjakov in neprekinjen tok avtomobilov - tako danes deluje mobilnost v tistem delu Starega pristanišča, ki je že dostopen za širšo javnost Vsak dan skozi to območje pelje do 150 tovornjakov, namenjenih na Adriaterminal, edini še delujoči pristaniški terminal v tem delu mesta. Prometni pritisk se bo v prihodnje še povečal. Z odprtjem Monumentalne avenije bo Staro pristanišče dobilo še novo dvopasovnico, ki bo dopolnjevala že obstoječo. Po eni bodo avtomobili vozili iz mesta proti Barkovljam, po drugi pa v obratni smeri.

Vse to odpira resna vprašanja o tem, ali bo napovedana urbana regeneracija območja sploh lahko sledila načelom trajnostnega razvoja. O tem, kakšna oblika mobilnosti bi morala biti speljana v Starem pristanišču, so danes popoldne razpravljali v dvorani Luttazzi v Skladišču 26. Lokalni odsek nacionalnega združenja Italia Nostra je priredil okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki in predstavniki civilne družbe govorili o prihodnosti tega območja ter o možnostih njegovega povezovanja z mestom. Namen srečanja ni bil sprejemanje dokončnih odločitev, temveč skupni razmislek o možnih smereh razvoja nekdanjega pristaniškega območja.

Po uvodnem pozdravu predsednice združenja Italia Nostra Antonelle Caroli je besedo prevzel pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi. Povzel je dela, ki so jih v zadnjih letih opravili na tem območju, in še enkrat ponovil svoje stališče, da kabinska žičnica, kakor je bila zasnovana, ni primerna rešitev. Zanj bi ta projekt prišel v poštev, če bi povezoval križišče pred Miramarskim gradom in Vejno, kjer bi lahko uredili parkirišče z 2200 parkirnimi mesti.

Sledila je razprava, ki so jo oblikovali strokovnjaki arhitekturne in inženirske stroke. Po njihovem mnenju mora načrtovanje območja izhajati iz širšega razumevanja mestne mobilnosti in povezovanja mestnega središča in obrobnih četrti. Posebej so poudarili pomen peš dostopnosti in kolesarjenja kot sestavnih delov sodobnih prometnih sistemov.