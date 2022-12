Petek, 9. decembra 2022

Nad jugozahodno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se bliža Italiji in Alpam. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom toplejši in vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo. Do večera se bodo pojavljale padavine, ki bodo znatne na zahodu, lahko obilne na vzhodu.

Oblačno in deževno bo, meja sneženja bo med 1300 in 1700 metri, le v Zgornjesavski dolini lahko predvsem dopoldne sneži do doline. Ob morju bo dopoldne pihal jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA