Petek, 9. januarja 2026

Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka k nam v višinah suh in mrzel zrak.

Na zahodu bo spremenljivo oblačno, na vzhodu oblačno. Možne bodo rahle krajevne padavine, ki bodo lahko tudi zmerne. V hribih bo meja sneženja okrog 300-500 m, na kraški planoti pa nad 600 m.

Danes bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.