»Zdravstvo bo v prihodnjih letih največji izziv«

Leto, ki se je pravkar zaključilo, je bilo za zgoniško občino zaznamovano s pomembnimi obletnicami, načrtovanjem večjih infrastrukturnih del, nastankom mladinskega sveta in drugimi novostmi na vseh področjih delovanja. Z županjo Monico Hrovatin smo se pogovorili zlasti o prihodnosti, a tudi o dosedanjih dosežkih.

Kako bi v enem stavku povzeli leto, ki je za nami?

Leto 2025 je bilo še kar pozitivno, saj smo okrepili kadrovsko strukturo ter dokončno nastavili pogoje za uresničevanje zastavljenih ciljev tega mandata.

Zaznamovale so ga okrogle obletnice, a tudi pomembne novosti na socialnem in drugih področjih.

V letu 2025 smo praznovali veliko pomembnih jubilejev domačih kulturnih in športnih društev, ki so prava hrbtenica družbenega delovanja v naši občini, pa tudi poimenovanje občinskega športno-kulturnega centra po županu Giuseppeju - Pepiju Guštinu ob 40. obletnici odprtja. Na socialnem področju smo zelo aktivni, sama sem predsednica skupščine županov Julijsko-kraškega socialnega območja. Namenu smo predali mikroobmočje Hiša Žigon v Zgoniku, ki ga obiskujejo občani treh kraških občin, ter nabavili kombi za prevoz starejših občanov. Povezali smo se z družbo Ater, društvom De Banfield ter z zdravstveno enoto prvega okraja. Zadruga La Collina pa pripravlja v Hiši Žigon mesečne dejavnosti. Gostili smo tudi 80 socialnih delavk iz Slovenije za izmenjevanje dobrih praks.

Od blizu sledim tudi upravljanju zdravstva na Tržaškem, saj je to največji izziv, ki ga ima politika v naslednjih letih. Župani smo zato poklicani, da izrazimo mnenja o izdanih dokumentih ter da v skupščini opozarjamo na zadeve, ki so povezane s storitvami za naše občane (npr. debata o skupnostnih zdravstvenih domovih, socio-psiho-pedagoški službi in podobno).