Lloydovo palačo na Velikem trgu bodo prenovili

Deželna palača na Velikem trgu, znana tudi kot Lloydova palača, bo po več letih znova v središču pozornosti zaradi načrtovane prenove. Konec lanskega leta je Dežela FJK objavila razpis za projektiranje obnove fasade in oken reprezentančne stavbe, v kateri ima sedež deželna vlada.

Razpis je objavil Centralni direktorat za premoženje, državno lastnino, splošne storitve in informacijske sisteme, nad prenovo pa bo bedel zavod za varstvo kulturne dediščine, saj je stavba zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Kdaj se bo začela prenova fasade, je še prezgodaj govoriti, so nam zagotovili v dotičnem direktoratu. Prav gotovo ne pred letom 2027, so povedali. Za komentar smo hoteli zaprositi tudi pristojnega odbornika Sebastiana Callarija, a je ta na dopustu še do začetka prihodnjega tedna. Odbornik je že pred časom dejal, da bo palača deležna zelo konservativne obnove in da niso predvidene nikakršne drastične spremembe že obstoječe fasade. Povedal je tudi, da je omet na več mestih, predvsem ob oknih, načet, zato ga bo treba po potrebi nadomestiti z novim.

Za projektiranje prenove fasade in oken ene najpomembnejših zgodovinskih stavb v mestu so v deželnem proračunu namenili malo več kot en milijon in sto tisoč evrov. Rok za oddajo ponudb je določen za 12. februar letos. Predmet razpisa so arhitekturne in inženirske storitve, ki vključujejo pripravo projektne dokumentacije.

Potem ko se bo iztekel rok za oddajo projektne dokumentacije, bodo sestavili strokovno komisijo, ki bo ocenjevala vložene projekte. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da bo ta postopek trajal več mesecev, saj bo v ocenjevalnem postopku treba upoštevati navodila varstvenikov kulturne dediščine. Po sprva predvidenih načrtih naj bi tako šele prihodnje leto objavili razpis, s katerim bodo iskali najugodnejšega ponudnika, ki bo prenovil fasado in okna deželne palače.

Koliko časa bo imel izbrani izvajalec na voljo, da opravi naročeno, še ni znano, ker je zadeva šele v začetni fazi. Za obnovitvena dela naj bi bilo trenutno zagotovljenih 10 milijonov evrov.