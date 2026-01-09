Do ponedeljka bo za vse pametne zabojnike na Krasu potrebna kartica

Komunalno podjetje AcegasApsAmga je že razdelilo približno 15.000 kartic za odpiranje pametnih zabojnikov, ti so bili po kraških vaseh postavljeni že pred meseci, vse je torej nared za nov režim zbiranja odpadkov. Oziroma skoraj nared.

Kot so za Primorski dnevnik razložili pri komunalnem podjetju, se v teh dneh nahajamo v prehodni fazi. Od 1. januarja do prihodnjega ponedeljka, torej 12. januarja, usposabljajo Acegasovi tehniki postopoma nove zabojnike. Nekateri so torej že »zaklenjeni«, vse pa se bo lahko odpiralo le s kartico oziroma aplikacijo na pametnih telefonih od prihodnjega ponedeljka. Nov sistem uvajajo v teh dneh na predelu kraške planote, ki spada v tržaško občino, med Bazovico in Križem. Pametni zabojniki so namenjeni le odpadkom, ki se jih ne da reciklirati. Vse druge vrste smeti se bo lahko še naprej odvrglo brez kartic.