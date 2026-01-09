Abeceda za najbolj zveste oboževalce

Štiri leta so že minila odkar so pank rok legende NOFX izdale svojo zadnjo ploščo Double Album in naznanile, da bo to zaključek kariere. Ploščku je nato sledila še poslovilna turneja »40 years, 40 cities, 40 songs«, s katero je bend kronal štiridesetletno glasbeno kariero z nastopi v štiridesetih evropskih mestih. Med temi je bila tudi Ljubljana, koncert je bil res imeniten. Fat Mike in ostali pa imajo očitno na zalogi še nekaj skritih komadov. Zato je prejšnji mesec zagledal luč prvi del glasbene trilogije z naslovom A to H, v kateri lahko prisluhnemo nekaterim demo verzijam starejših pesmi, a tudi eni še neizdani skladbi.

Zasedbo NOFX lahko na nek način enačimo s pank rokom. Bend spada namreč v sam vrh tega žanra, poleg tega pa je bistveno pripomogel k njegovemu svetovnemu uspehu. Med vidnejše predstavnike pank roka sodijo poleg skupine NOFX, še bendi Bed Religion, Rancid, Millencollin in do določene mere tudi The Offspring.

NOFX so na sceni že več kot štirideset let, saj so fantje skupino ustanovili daljnega leta 1983. Bend je doma v Kaliforniji, natančneje v mestu Berkeley. Glasbeni projekt je nastal že v šolskih klopeh. Zasedbo so sestavljali pevec in basist Mike Burkett, bolje znan s psevdonimom Fat Mike, kitarist Eric Melvin in bobnar Erik »Smelly« Sandin. Leta 1991 so v skupino sprejeli še kitarista Aarona »El Hefe« Abeyto in s to postavo nastopajo še danes.

NOFX so v dolgi karieri izdali petnajst studijskih ploščkov, večkrat pa so sodelovali tudi pri številnih drugih glasbenih pank zbirkah in projektih.

Za skupino lahko danes mirne duše trdimo, da je svetovna pank rok ikona. Zaslovela je leta 1994 z albumom Punk in Drublic, z novim tisočletjem pa so stopili pod okrilje neodvisne glasbene založbe Fat Wreck Chords, ki jo je ustanovil sam pevec Fat Mike. Z njo so posneli sedem ploščkov, zadnji Double Album je izšel pred štirimi leti, danes pa je na vrsti krajša zbirka A to H. V prvem delu napovedane trilogije je bend zbral osem komadov »po abecednem redu«, saj njihovi naslovi gredo od črke A do črke H. Prva na vrsti je The Audition, hiter in zabaven pank rok komad. Sledi ji edina res nova pesem ploščka. Barcelona je komad, ki je nastal že pred leti, a so ga fantje posneli šele po zadnji glasbeni turneji. V njem lahko prisluhnemo tudi basistu Davidu Pastoriusu, nečaku znanega preminulega jazz glasbenika Jaca Pastoriusa. Pesem je neke vrste pank koračnica. Zanimive so tudi demo verzije starih komadov Don’t Count On Me, Generation Z in pa Fleas (Live At MySpace). Na koncu pa še Hardcore 84, različica pesmi iz leta 2010, očiten poklon »agresivni« hardkor sceni iz osemdesetih.

Plošča, namenjena predvsem najbolj zvestim oboževalcem kalifornijskega benda.

A to H

NOFX

Pank rok

Fat Wreck Chords, 2025