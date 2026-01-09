VREME
Dobrodelnost

Na odru tudi za Sklad Mitja Čuk

V tržaškem gledališču Rossetti je v torek zaživel 44. gala večer Buon Anno Trieste 2026 v organizaciji zveze trgovcev Confcommercio

Spletno uredništvo |
Trst |
9. jan. 2026 | 12:35
    Na odru tudi za Sklad Mitja Čuk
Dark Theme

V tržaškem gledališču Rossetti je v torek zaživel 44. gala večer Buon Anno Trieste 2026 v organizaciji zveze trgovcev Confcommercio. Ob sedmerici čarodejev je bila protagonistka dobrodelnost – izkupiček je zveza namenila Skladu Mitja Čuk in Fundaciji Monticolo e Foti.

Stanka Čuk in Eva Ciuk na odru tržaškega gledališča Rossetti
Stanka Čuk in Eva Ciuk na odru tržaškega gledališča Rossetti

Predsednica in podpredsednica sklada Stanka Čuk ter Eva Ciuk sta občinstvu predstavili poslanstvo sklada in se zahvalili – tudi Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju – za izkazano zaupanje v njihovo delo in načrte za prihodnost. Na odru so zaživeli posnetki varovancev na Specialni olimpijadi Slovenije.

