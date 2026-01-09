Na odru tudi za Sklad Mitja Čuk

V tržaškem gledališču Rossetti je v torek zaživel 44. gala večer Buon Anno Trieste 2026 v organizaciji zveze trgovcev Confcommercio. Ob sedmerici čarodejev je bila protagonistka dobrodelnost – izkupiček je zveza namenila Skladu Mitja Čuk in Fundaciji Monticolo e Foti.

Predsednica in podpredsednica sklada Stanka Čuk ter Eva Ciuk sta občinstvu predstavili poslanstvo sklada in se zahvalili – tudi Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju – za izkazano zaupanje v njihovo delo in načrte za prihodnost. Na odru so zaživeli posnetki varovancev na Specialni olimpijadi Slovenije.