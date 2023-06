Zjutraj bo jasno ali rahlo pooblačeno. Popoldne bo več oblačnosti predvsem v hribovitem svetu, kjer bodo možne plohe in nevihte.

Sprva bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA